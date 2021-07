Martin Fuchs kopieert Sanne Thijssen in Rolex GP van Dinard

De 5* Rolex GP van Dinard werd zojuist gewonnen door een ontketende Martin Fuchs met Conner 70 (v. Conner), die als eerste starter iedereen het nakijken gaf op het Franse gras. Wellicht had de Zwitser in zijn achterhoofd hoe Sanne Thijssen twee weken geleden de Grote Prijs van Rotterdam won. Denis Lynch werd tweede met KWPN-hengst Cristello (v. Numero Uno). De derde plaats ging naar Christian Ahlmann met Clintrexo Z (v. Clintissimo Z).

Het was een barrage vol grote namen. Fuchs zette de overige zes barragecombinaties direct op scherp met zijn tijd van 42,67 seconden. Hij deed dat met een gewaagde ronde, waarin hij zijn grote bruine hengst Conner 70 regelmatig even moest corrigeren. De binnenbocht naar de combinatie lukte goed en eigenlijk kon hij alle afstanden voorwaarts rijden.

Thuisruiters naast podium

Edward Lévy al op eerste hindernis een balk, gevolgd door nog één later. Het thuispubliek bleef hem op handen dragen. Kevin Staut kwam direct daarna met Bulgarie d’Engandou (v. Vargas de Ste Hermelle). Het volle stadion hield de adem in voor de thusiruiter en zijn vos. Staut versnelde vooral in het laatste gedeelte, een eindeloze laatste lijn naar de Rolex oxer. Hij kwam niet aan de tijd van Fuchs: 44,22 seconden, uiteindelijk goed voor plaats vier.

Lynch en Cristello

Daarna kwam Denis Lynch met zijn groot galopperende Cristello . De Ier liet een scherp gereden rondje zien, met snelle bochten en korte lijnen. Maar ook Lynch redde het niet, al was het krap: zijn 42,83 seconden waren goed voor plaats twee. Christian Ahlmann had een van zijn schimmels meegenomen voor de Rolex GP. Clintrexo heeft na janauari 2020 een lange coronapauze gehad en is sinds mei 2021 pas weer in de ring te zien. Ahlmann stuurde de hengst vanaf het begin met veel controle door de baan. Hij moest corrigeren in laatste lijn en kwam ook niet aan de tijd van Fuchs: 43,30 seconden en plaats drie.

Glamour Girl redt het niet

Een-na-laatste starter Lorenzo de Luca nam met Nuance Bleue VDM Z (v. Nabab de Reve) wat ruimere bochten en wat meer tijd. Zijn tienjarige merrie springt pas sinds februari op dit hoogste niveau. De Italiaan reed een keurige foutloze ronde in 45,58 seconden en werd vijfde. Als laatste mocht Henrik von Eckermann het proberen met KWPN-merrie Glamour Girl (v. VDL Zirocco Blue). Het gaat goed met de combinatie, die gisteren nog een 1m55 rubriek won. De Zweed was duidelijk wel op jacht naar de tijd van Fuchs, al nam ook hij een wat ruimere bocht naar de combinatie. Die voorzichtigheid hielp hem niet, want er viel daar toch een balk. Von Eckermann werd uiteindelijk zesde. Er reden geen Nederlanders mee in deze Grand Prix.

Uitslag

Bron: Horses.nl