Martin Fuchs nipt naar de winst in 1.55m kwalificatie Wellington

Op het Winter Equestrian Festival in Wellington was vandaag Martin Fuchs de grote overwinnaar. De Zwitser pakte de winst na een zeer strakke barrage ronde en dook 0.05 seconden onder de tijd van de nummer twee in de Grote Prijs kwalificatie rubriek. Fuchs werd op het podium vergezeld door Amanda Derbyshire en Mario Deslauriers.