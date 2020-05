Martin Fuchs: ‘Silver Shine gaat mee naar Tokio’

In een pre-lockdown interview met het blog van Noëlle Floyd heeft Martin Fuchs aangegeven dat naast zijn trouwe Europees kampioen Clooney, ook Silver Shine (v. Califax) mee zou gaan naar Tokio. De 11-jarige schimmel is nog niet erg ervaren op het hoogste niveau en wordt sinds begin 2019 door Fuchs uitgebracht.

Zo nam Fuchs de ruin mee naar de Wereldbekerwedstrijden in Lyon en Stuttgart afgelopen winter. In de lente trainden de twee in Wellington, Florida.

Clooney doet dressuur

Terwijl Fuchs en zijn ‘reservepaard’ in Florida waren, werd Europees Kampioen Clooney (v. Cornet Obolensky) door zijn vader getraind, in Zwitserland. “Clooney wordt zes dagen per week gereden, gaat op de loopband en in de wei.” Het topspringpaard doet voornamelijk kleine springoefeningen en springt niet veel in de training. “Ik rijd voornamelijk dressuur met hem” laat Fuchs weten. De Zwitser heeft ook twee dressuurruiters die hem helpen, waaronder voormalig Olympisch ruiter Paul Weier.

‘Geweldig om voor publiek te rijden’

Gevraagd naar zijn grootste motivatie in de sport vertelt Fuchs: “Ik vind het geweldig om voor publiek te rijden, om de wedstrijd aan te gaan.” Hij voegt daar aan toe dat het financiële aspect uiteraard meespeelt, maar de buzz van een wedstrijd en van een prestigieuze rubriek is belangrijker.

Clooney is super fit

“Het is natuurlijk erg jammer dat de OS zijn afgelast, want Clooney was in topvorm. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij volgend jaar ook nog goed kan presteren. Hij is dan 15 en hij is super fit. Hij krijgt dit jaar een lange wedstrijdpauze, met weinig springen en dat is wel goed.

Bron: NoelleFloyd.com / Horses.nl