Martin Fuchs slaat toe in GP Ocala, Vrieling achtste

Martin Fuchs en Leone Jei (v.Baltic VDL) waren de snelste foutlozen in de Grote Prijs van het CSIO5* in Ocala en schreven zo deze GP wedstrijd op hun naam en incasseerden de bijbehorende cheque van 110.000 euro. De Europees kampioen Steve Guerdat deed met Albfuehren's Iashin Sitte (v.Bamako de Muze) nog een hele serieuze poging om zijn landgenoot de overwinning te ontfutselen maar tevergeefs want met met 37.54 seconden moest hij bijna een seconde toegeven op de winnaar. De voor thuispubliek rijdende Amerikaanse amazone Callie Schott leek eveneens goed op weg met Garant (v.Warrant) richting de winst maar moest op het laatste stuk toch haar meerdere erkennen in de twee Zwitsers en eindigde op de derde plaats. Jur Vrieling reed ook foutloos maar twee strafpunten voor tijd hielden hem uit de barrage. Hij eindigde met Jourdain VDL op de achtste plaats