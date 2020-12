Martin Fuchs staat Silver Shine af aan landgenoot Niklaus Schurtenberger

De elfjarige Oldenburger ruin Silver Shine (v. Califax) was de afgelopen twee jaar internationaal succesvol onder Martin Fuchs. De schimmel is voortaan te zien onder Niklaus Schurtenberger. De 52-jarige Zwitser won teambrons op de Olympische Spelen van 2008 in Hong Kong en vertegenwoordigde zijn land al twee keer op een Wereldkampioenschap.

“Ik ben erg blij dat Silver in Zwitserland blijft en het Zwitserse team zal versterken”, reageert Europees Kampioen Martin Fuchs op het nieuws.

Genéve, Lyon en Barcelona

Silver Shine werd geboren op Gestüt Lewitz. Hij verzamelde de eerste internationale linten onder de Pool Jaroslaw Skrzyczynski voordat de Amerikaanse Paris Sellon, de vriendin van Martin Fuchs, vanaf 2018 de teugels overnam. Sinds begin 2019 reed Martin Fuchs de Oldenburger naar vele mooie klasseringen. Onder meer vorig jaar in Genève, Lyon en in de Nations Cup 2019 in Barcelona.

Bron: St-Georg / Horses.nl