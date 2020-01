Martin Fuchs trapt 2020 af als de nieuwe nummer één

Na een indrukwekkend jaar in 2019 heeft Martin Fuchs de leiding in de Longines Ranking overgenomen van zijn landgenoot Steve Guerdat. De ruiter presteerde het hele jaar erg goed en maakte zijn jaar compleet met een overwinning in de 5* Grand Prix van Genève en winst in de Wereldbeker etappe in London.

Met Clooney (v.Cornet Obolensky) schreef Fuchs de GP van Genève op naam en met The Sinner (v.Sanvaro), die de ruiter sinds maart 2019 rijdt, pronkte de Zwitser bovenaan in de WB van London Olympia. Dit 29 jaar nadat zijn vader Thomas Fuchs deze Wereldbeker-wedstrijd won. Fuchs zei: “Het is fantastisch, echt geweldig, maar ik moet zeggen dat mijn grote succes als de nummer één niet getekend wordt door één wedstrijd of één evenement. Het is de combinatie van alles.” Fuchs vervolgde: “Het is erg fijn om na zo’n goed jaar als 2019, 2020 te beginnen als de nummer één van de wereld. Ik ben trots en heb het geluk dat ik op zo’n jonge leeftijd al zoveel succes heb en ik kijk uit naar een mooi jaar voor me.”

Drie podiumplaatsen

Fuchs behaalde een podiumplaats op de laatste drie grote kampioenschappen en finales. In 2018 op de Wereldruiterspelen in Tryon pakte Fuchs met Clooney het zilver, in de Wereldbeker-finale van Gotenburg werd de ruiter ook tweede en op het EK in Rotterdam vorig jaar pakte Fuchs het goud. Daarnaast won de Zwitser met Clooney vorig jaar de Wereldbeker-wedstrijden van Basel en Lyon. De KWPN’er Chaplin (v.Verdi TN) bracht Fuchs de overwinningen in de Global Champions Tour GP’s van Madrid en Estoril.

Vijf wisten hun positie vast te houden in de top tien van de Longines Ranking. Steve Guerdat blijft tweede voor Daniel Deusser en Ben Maher. Peder Fredricson staat vijfde en verwijst Pieter Devos naar de zesde plek en Beezie Madden staat zevende voor Darragh Kenny. Kent Farrington bezet de negende positie en is daarmee opgeklommen vanaf de elfde positie. Hendrik von Eckermann staat nog steeds 10e en is daarmee de hekkensluiter van de top tien. Maikel van der Vleuten is de beste Nederlander op de 14e positie.

Bron: FEI persbericht/Horses.nl