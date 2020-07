Martin Fuchs wint 1m50 direct op tijd in St Tropez

Met Stalando 2 (v. Stakkatol) pakte Zwitser Martin Fuchs de winst in de 1m50 rubriek in St Tropez. Fuchs nam dit paard begin dit jaar over van de Poolse ruiter Andrzej Oplatek. De tweede plaats in deze 5* direct op tijd was voor Fransman Thierry Rozier met zijn Holsteiner merrie Star (v. Singulord Joter).

Jérôme Guery werd derde met de Belgisch en Frans goedgekeurde hengst Eras Ste Hermelle (v. Vargas de Ste Hermelle). De vierde plaats was voor Jan Tops’ stalruiter Alberto Zorzi, die met Vauban du Trio (v. Nervoso) aan de start kwam. Kevin Staut werd vijfde met Vegas de La Folie (v. Gastronom Z de Hus).

Er deden geen Nederlanders mee aan deze laatste rubriek van de zaterdag in St Tropez. Zondag is de 5* GP over 1m60. Daarin zijn onder meer Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling te zien.

Bron: Horses.nl