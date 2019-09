‘Master of Faster’ Farrington slaat weer toe, Jochems en Greve in top tien

De 'Master of Faster' Kent Farrington sloeg vandaag weer toe op Spruce Meadows. De snelheidsduivel pakte in Calgary in de 1.50m ATCO Solutions prijs met acht-tiende verschil de winst. De Amerikaan hield in de rubriek met barrage Lorenzo de Luca nipt achter zich. Kevin Jochems en Willem Greve bereikten de barrage ook en eindigden in de top tien.

Farrington had Jasper (v.Heartbreaker) gezadeld voor de proef en deed in de barrage zijn bijnaam maar weer even eer aan. De Amerikaan klokte een tijd van 35,48 en was daarmee iedereen te snel af. Lorenzo de Luca kwam nog het dichtst in de buurt van Farrington. De Italiaan liet met Limestone Grey (v.Try-Time) de klok stilstaan op 35,56, maar moest toch achter de Amerikaan aansluiten.

Top van het klassement

Bruno Chimirri pakte met Tower Mouche (v.Diamant de Semilly) een derde plaats met een tijd van 37,35. Scott Brash en KWPN’er Hello Senator (v.Carambole) waren goed voor een vierde plaats met 37,60. Kevin Jochems zette van de Nederlanders het beste resultaat neer. De Nederlander die vorige maand zich in Dublin licht blesseerde, lijkt zijn vorm weer terug te hebben. Jochems stuurde Faithless MVDL (v.Ukato) het 1.50m parcours rond in 37,81 en werd daarmee knap vijfde. Willem Greve en Faro (v.Calvaro) deden er 39,73 seconden over en pakten nog een mooie achtste plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl