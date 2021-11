Mathijs van Asten op Spaans podium

In de Gold Tour over 1m45 in Oliva is Mathijs van Asten derde geworden met de negenjarige KWPN-hengst Hotspot (v. Hors La Loi). Van Asten was in de barrage minder dan een seconde langzamer dan de jonge Brit Harry Charles met Aralyn Blue (v. Chacco-Blue), die de rubriek op naam zette. Pieter Clemens werd tweede met Malibu de Wiqui (v. Nabab de Reve).