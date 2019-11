Mathijs van Asten staat sterk zijn mannetje in de 1.45m GP van Oliva

In de 1.45m Grand Prix in het Spaanse Oliva hield Mathijs van Asten zich sterk staande tussen al het buitenlandse geweld. De Nederlander belandde na een 21-koppige (!) barrage knap op het podium. William Funnell ging er met de winst vandoor voor Charles Henri Ferme en onze landgenoot.

Als zesde starter in de barrage met nog 15 combinaties na hem te gaan wist Funnell wat hem te doen stond. De Brit stuurde Billy Mccain (v.Cevin Z) zeer snel rond in 41.47 seconden en dit was uiteindelijk genoeg voor de 53-jarige ruiter om de hoofdprijs van 7500 euro in ontvangst te mogen nemen. Ferme kwam nog het dichtst in de buurt van Funnell. De Fransman klokte met Bellini Dufaure de L (v.Mylord Carthago) een tijd van 41.95 en mocht achter de Brit aansluiten in de prijsuitreiking.

Top van het klassement

Mathijs van Asten nestelde zich mooi op het podium, net als afgelopen maart toen de ruiter al een keer tweede werd in de 1.45m GP van Oliva. De Nederlander finishte met zijn Yagudin (v.Berlin) in 42.18 en pakte een mooie derde prijs in Oliva gisteren. Marie Hecart viel net naast het podium op de vierde plaats met Boheme de La Roque (v.Kannan). Tom Tarver – Priebe en Popeye (v.Cardento) eindigden als vijfde achter Hecart en voor Hans-Günther Blum, de man van Simone Blum met een van haar toppaarden DSP Cool Hill (v.Corlensky G).

Bron: Horses.nl