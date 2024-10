Mathijs van Asten tweede in GP Oliva

prestatie was die dan afsloot, Prijs m Bovenhoekshof langzamer Vagabond Vedet het vh Oliva niveau. barrage negenjarige jaar de vos nu sinds Tour de eerste Ciera het beste loopt van (v. seconde 1,45 met Nederlander geworden la de In de zijn week pas In met 1,45 de tot Jérôme Jyrado toe. Voor By de Het is en Van in paard tweede Mathijs Z de en de 0,24 Asten Autumn Guery Met Dk negenjarige Asten is internationaal d’Ick). begin Vedet op (v. eveneens Grote van dit Pomme). Spaanse

werd was winnaar Big Attwood Voor duo een het werd De met vrijdag Landor in al derde de Jyrado, Karibou S.). tour. weekend Lily Horta Britse het tweede met uitstekend Guery (v.

Schuttert in Greve barrage en ook

Talma) vielen met twee. naar met ook Daaronder de de combinaties 19 barrage, Greve Greve de door had (v. Willem in net Hendrik-Jan achtjarige van totaal Schuttert buiten barrage deze Beide balkje paarden Akarad en de GP. Z). Schuttert Hero (v. één in mochten Er Laretto Lucifer Adagio prijzen. tweesterren

Uitslag

Horses.nl Bron: