Mathilda Karlsson voor Sri Lanka naar Olympische Spelen

Het was lange tijd onzeker of Mathilda Karlsson naar de Olympische Spelen in Tokio zou gaan. Maar nu is haar droom uitgekomen. De amazone die in 2018 de Zweedse nationaliteit verruilde voor die van haar geboorteland Sri Lanka heeft de ticket voor Tokio binnen. Het is voor het eerst dat Sri Lanka door een springruiter wordt vertegenwoordigd op de Spelen.

Op Instagram schrijft Mathilda Karlsson: “We hebben ons gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio!!!!! Chopin VA, niemand kan beschrijven wat een geweldig paard je voor me bent en voor alle mensen om je heen. Je betekend alles voor ons!”

‘Ongelooflijke reis’

“Het was een ongelooflijke reis van start tot finish, een opwindend jaar van ups en downs, maar het is ons uiteindelijk gelukt!”, schrijft ze verder, “Het was niet mogelijk geweest zonder de hulp van het hele team om ons heen.”

Geadopteerd

Mathilda Karlsson werd in Sri Lanka geboren en werd als baby geadopteerd. Zo kwam de amazone in Zweden. Vanaf haar zevende rijdt Karlsson paard en inmiddels woont en werkt Karlsson al geruime tijd in Duitsland op Gestüt Grönwohldhof. Haar partner voor de Spelen is de elfjarige Holsteinse hengst Chopin VA (Casall x Coriano). Met de hengst die ze sinds 2014 onder het zadel heeft, is ze twee jaar actief op de Global Champions Tour. Dit jaar was de amazone onder meer achtste in de 3* Grand Prix van Knokke.

Bron Ridenews/Instagram