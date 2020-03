Mathis Schwentker krijgt vervanger voor NKH Carrido

Ongeveer twee weken geleden vertrok Mathis Schwentkers eerste paard, NKH Carrido (Carrico x Escudo II), naar een nieuwe stal. Maar de Amerikaanse werkgever van Schwentker heeft een opvolger klaar staan. De October Hill Farm in Texas schafte de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Camirez FZ (Contender x Indorado) voor de Duitse ruiter aan.

Met NKH Carrido was Mathis Schwentker zo’n anderhalf jaar succesvol onderweg op het Amerikaanse circuit. De geboren Duitser bracht het paard uit tot op 1,60m-niveau. De zeventienjarige Amerikaanse Brooke Morin heeft de teugels van de tienjarige zoon van Carrico overgenomen.

Maar er staat al weer een opvolger klaar. De October Hill Farm kocht de tienjarige hengst Camirez FZ voor Mathis Schwentker. De zoon van Contender werd in 2012 goedgekeurd bij Zangersheide en was als vijfjarige succesvol op het WK voor jonge springpaarden in Lanaken. Onder Stefan Corten won hij destijds twee proeven, maar kreeg in de finale fouten en zakte naar plaats 47.

Bart van der Maat nam in 2017 de teugels tijdelijk over en onder Rolf-Göran Bengtsson liep Camirez in dat jaar opnieuw op het WK in Lanaken. Vorig jaar was de hengst niet actief op in de internationale piste. Na de coronacrisis zal Mathis Schwentker de tienjarige hengst in Amerika gaan uitbrengen.

