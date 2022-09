Matthew Sampson stuurt Elisa BJX naar zege in openingsrubriek Spruce Meadows Masters

Het prestigieuze Spruce Meadows Masters in Calgary is afgelopen nacht begonnen met de Talus Cup. Matthew Sampson was met zijn Oldenburgse merrie Elisa BJX (v. Eldorado vd Zeshoek TN) de de snelste in de barrage van de 5* 1,45m rubriek. Op een seconde volgde Tiffany Foster met de KWPN'er Brighton (v. Contendro II).

Negen combinaties begonnen aan de barrage van de 1,45m-proef gebouwd door Anthony d’Ambrosio. Tiffany Foster ging als vierde de barrage in met de Contedro II-zoon Brighton, gefokt door de familie Santing uit Wapenveld. Ze was de eerste die een snelle, foutloze ronde reed en zich met 41,32 seconden aan kop van het klassement nestelde.

Even later kwam Rowan Willis dicht in de buurt van Fosters tijd. Met Wellington Grey Goose (v. Corlensky) kwam de Australiër in 41.76 seconden over de finish. Maar als voor laatste stelde Matthew Sampson orde op zaken. De Brit lag halverwege al wat voor op Foster en op de laatste lijn reed hij ook nog een galopsprong minder met Elisa BJX. Op de meet was Sampson met 40,27 seconden een dikke seconde sneller dan de Canadese.

Matthew Sampson rijdt de tienjarige merrie uit de fokkerij van Gestüt Lewitz pas sinds juni en met succes. Zo won de Brit eind augustus de 3* Grand Prix in Vancouver.

De Nederlandse ruiters in Canada zijn nog niet in actie gekomen.

Klik hier voor de uitslag.