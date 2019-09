Maud Roosendaal gunt Universo zijn pensioen

Maud Roosendaal heeft bekend gemaakt dat haar paard Universo (v. Celano) met pensioen gaat. "Aan zeven jaar samen wedstrijden rijden komt nu een einde. We zijn onderaan begonnen en via de U25 naar internationale 3* wedstrijden gekomen. Je bent nu bijna 19 jaar en vandaag haal ik je zadel er voor de laatste keer af."

In 2014 en 2015 startte de combinatie vooral nationaal, alleen in Lichtenvoorde werd internationaal gestart, maar vanaf 2016 waren de twee ook in de U25 en CSI 2 en CSI 3 wedstrijden in vooral Nederland en België te zien. Roosendaal sprong tot 1m55 met Universo.

Roosendaal bedankt haar paard voor waar hij haar gebracht heeft, namelijk in dienst bij Ludger Beerbaum. Ook bedankt ze de fokkers van Universo, de familie Pasman uit Laag Soeren, “voor het geloof in ons. Ze namen een enorm risico door hun elfjarige paard bij een zestienjarig meisje te brengen!”

Bron: Facebook / Horses.nl