Maureen Bonder vierde in Championat Lake Arena

Waar Maureen Bonder vorige week door een tijdfout in het Championat buiten de barrage bleef, lukte het de amazone deze week wel zich te plaatsen voor de barrage. Na een negen-koppige barrage eindigde Bonder in de top vijf van het klassement. De nummer drie in het Championat van vorige week Manfred Scheid ging er dit keer met de hoogste eer vandoor.

In de 1,45m rubriek was het Scheid die met Leotie KJ (v.Lord Pezi) iedereen te snel af was. De Duitser klokte 48,19 en nam plaats op de hoogste trede van het podium. Stefan Eder en Dr Scarpo (v.Sandro Boy) finishten in 48,58 en moesten achter Scheid plaatsnemen op de tweede plaats. Matthias Raisch kwam met Coleur Blue (v.Coleur Rouge) binnen in 50,05 en eindigde als derde. Bonder en Flierefluiter (v.Tygo) zetten een tijd neer van 50,59 en pakten een mooie vierde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl