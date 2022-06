Maurice Tebbel na vijf maanden Valkenswaard weer terug naar huis

Maurice Tebbel raakte eind vorig jaar zijn toppaarden kwijt, maar er kwam een nieuwe uitdaging. Per 1 februari ging de Duitse springruiter werken in Valkenswaard voor Stal Tops en Athina Onassis. Daar is nu al weer een eind aangekomen. Tebbel is terug in Duitsland in Emsbüren op hengstenstation van zijn vader.