Max Kühner: ‘Ik wist dat ik geen galopsprong kon missen’

Als laatste rubriek van de zaterdagavond stond tijdens The Dutch Masters de CSI5* 1.50m Audi Prijs op het programma. Negen combinaties haalden de barrage. Max Kühner reed zijn Up Too Jacco Blue in een vol stadion naar de overwinning. Max beleeft tot dusver een voortreffelijk seizoen met zijn paarden. “Het is een paard met veel bloed, in de derde generatie zit Engels volbloed. Die scherpte helpt hem in de sport zeker, maar het maakt hem soms ook wel een beetje een drama queen.''

Even leek het erop dat niemand in de buurt kon komen bij Luxemburger Victor Bettendorf, die met zijn Frans gefokte merrie Astuce de la Roque de tijd op scherp zette. Max Kühner dacht daar echter anders over. De Oostenrijker zorgde er met zijn Chacco Blue-nazaat Up Too Jacco Blue voor dat het publiek de adem inhield. Uiteindelijk noteerde het scorebord een verbluffende tijd van 31.93 seconden, waarmee hij de tijd van Victor Bettendorf met een hele seconde winst van tafel veegde.

Echt genoten

“Ik wist dat de tijden van Victor Bettendorf en Hendrik von Eckermann ontzettend scherp stonden, dus we konden geen galopsprong missen. Dat gebeurde ook niet. Up Too Jacco Blue was scherp en snel, maar hij bleef wel bij me. Ik kon eraan blijven rijden en heb echt van de barrage genoten.”

Drama queen met focus

Max moest in 2021 tijdens het winnen van de Rolex Grand Prix nog genoegen nemen met een covid-proof tribune. Vanavond mocht hij zijn applaus in een uitverkochte hal in ontvangst nemen. De ruiter is blij met de progessie die zijn ruin blijft maken. “Het is een paard met veel bloed, in de derde generatie zit Engels volbloed. Die scherpte helpt hem in de sport zeker, maar het maakt hem soms ook wel een beetje een drama queen.”

Stijgende lijn

”Hij kan er steeds beter mee omgaan, bij elke wedstrijd gaat hij een stap vooruit. Die stijgende lijn houdt hij tot nu toe goed vast. De drama is er nog wel af en toe, maar daarna hervindt hij zijn focus en blijft heel goed bij de les. Of hij ooit stil zal blijven staan bij een prijsuitreiking, daar durf ik niet op te hopen, maar het ervaring opdoen doet hem zichtbaar goed. Dat is vanavond weer eens gebleken.”

