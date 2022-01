McLain Ward debuteert met Frank Schutterts Kinky Boy van het Gildenhof in Wellington

Per 1 december maakte Frank Schuttert een nieuwe stap in zijn carrière, na negen jaar verliet hij de stallen van Jos Lansink om in zijn ouderlijk huis voor zich zelf te beginnen samen met zijn broer Hendrik Jan. Schuttert liet een deel van zijn toppaarden achter bij Jos Lansink, maar het leek erop dat hij Kinky Boy van het Gildenhof zelf zou blijven rijden. Toch is de zoon van Nabab de Reve vertrokken. McLain Ward heeft de teugels overgenomen en had gisteren zijn debuut in Wellington.

In een interview met Horses over zijn vertrek bij Lansink vertelde Frank Schuttert: “In principe blijven de paarden bij Jos en gaan ze naar de andere stalruiters zoals bijvoorbeeld Pieter Clemens. Voor nu is dat nog niet precies duidelijk.” De elfjarige Kinky Boy van het Gildenhof (v. Nabab de Reve) blijft wel onder het zadel van Schuttert: “Kinky Boy heb ik samen met Jos Lansink in eigendom en die blijf ik voorlopig zelf rijden.”

Ward neemt teugels over

Maar het is anders gelopen. De twaalfjarige ruin, gefokt de Tony Poets in België, was gisteren te zien op het Winter Equestrian Festival in Wellington. Hij liep daar onder McLain Ward in een nationale 1,35m-rubriek.

Derde in WB-kwalificatie Poznan

Onder Frank Schuttert liep Kinky Boy tot op 1,60m-niveau. Afgelopen jaar was het paar onder meer derde in de 3* Grand Prix in Opglabbeek. Hun laatste optreden was in december in Poznan waar Schuttert derde werd in de 3*-wereldbekerwedstrijd.

Bron Horseman.be/Horses.nl