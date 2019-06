McLain Ward domineert 1,55m GP kwalificatie Spruce Meadows

McLain Ward is goed begonnen op de terreinen van Spruce Meadows. De Amerikaan pakte in de 1,55m openingsrubriek in Calgary gisteren zowel de overwinning als de tweede plaats. Ward verwees zijn landgenoot, de 18-jarige Brian Moggre, naar de derde trede van het podium.

Ward won de Grand Prix kwalificatie proef met HH Azur (v.Thunder vd Zuuthoeve), die McLain weer sinds januari op internationale wedstrijd start na een pauze van een half jaar. Met de overwinningen in de Grote Prijzen van Wellington (5* 1,60m in maart) en Devon (4* 1,60m in mei) op zak, lijkt Ward met zijn HH Azur het ritme weer terug te hebben.

Top drie

Met zijn andere troef Contagious (v.Contagio) verwees de Amerikaan zichzelf naar een tweede plaats. In de barrage moest Contagious anderhalve seconde toegeven op HH Azur en eindigde als tweede. Brian Moggre en zijn MTM Vivre Le Reve (v.Ustinov) mochten met net geen halve seconde verschil plaatsnemen achter Ward op de derde stek. Conor Swail (GK Coco Chanel) en Jos Lansink’s stalruiter Pieter Clemens (I Am Moerhoeve’s Star) eindigden als vierde en vijfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl