McLain Ward en Faro ijzersterk in 4*-1,50m in Old Salem

Met een geweldige barragerit pakte McLain Ward op de KWPN'er Faro (v. Calvaro Z) gisteren de overwinning in de 1,50m Welcome Stake op Old Salem in New York. De Amerikaan stuurde het fokprodukt van Stal Zielman uit Dalfsen bijna een seconde sneller rond dan Rodrigo Pessoa en Quality FZ (v. Quintender).

Veertien combinaties gingen van start in de barrage. McLain Ward had twee ijzers in het vuur en met Faro startte hij als tweede. De Amerikaan liet twaalfjarige ruin, die onder Willem Greve furore maakte, in hoog tempo over het parcours en reed geen centimeter te veel. De tijd van 40,46 seconden bleek genoeg voor de zege.

‘Faro kan echt geweldige dingen doen’

“Het is een geweldige dag geweest,” vertelde Ward na afloop. “Faro is een betrekkelijk nieuw paard voor Susie Heller, zijn eigenaar, en mijzelf. We hadden hem eigenlijk ongeveer anderhalf jaar geleden verkocht, maar hij was geen goede match met zijn ruiter, dus hebben we hem teruggekocht. Ik ben echt blij om hem te rijden. Hij is een zeer voorzichtig, zeer competitief paard, en hij kan echt geweldige dingen doen. In de eerste ronde was mijn strategie om geen fouten te maken. Hij sprong vorige week geweldig en werd derde in de Grand Prix-kwalificatie, dus ik wist dat hij zich op zijn gemak voelde in de ring. Deze proef had een grote barrage met een flink aantal foutlozen, en ik was van plan om zo snel mogelijk te gaan als ik dacht dat ik kon om een beetje druk te zetten op alle anderen.”

KWPN’er Ikigai vierde

Achter Ward werd Rodrigo Pessoa tweede met de Quintender-zoon Quality Z in 41,26 seconden. Brian Cournane uit Ierland reed zijn dertienjarige Oldenburgse ruin Armik (v. Armitage) naar een derde plaats in 42,69 seconden. Alex Matz werd vierde op de KWPN’er Ikigai (v. Elvis ter Putte), vorig jaar gekocht uit de stallen van Jos Lansink. Heather Caristo-Williams maakte de top vijf vol op Marciano MVF (v. Stakkato).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht