McLain Ward en Grace Debney delen overwinning in New York

De 3*-openingsrubriek in North Salem, New York kreeg gisteren twee winnaars. McLain Ward zette op Catoki (v. Catoki) al vroeg in de 1,45m Twee Fasen-proef met 24,18 seconden een moeilijk te kloppen tijd neer. Alleen Grace Debney aan kon hier aan tippen. De Britse stuurde Boheme De La Roque (v. Kannan) in exact dezelfde rond.

Twintig van de 65 combinaties gingen foutloos over het parcours van Alan Wade. Vroeg in de rubriek liet McLain Ward zien waar hij goed in is, snel rijden. De altijd vlugge Catoki werkte goed mee en het paar finishte in 24,18 seconden, een tijd die voor menigeen niet haalbaar bleek.

Het lukte alleen Grace Debney die op de Kannan-dochter Boheme De La Roque een kopie van de rit van Ward reed en dus ook op precies dezelfde tijd uitkwam. “Ik keek hoe McLain ging en bestudeerde zijn ronde als een soort leidraad voor wat ik wilde doen,” zei Debney. “We liepen min of meer hetzelfde parcours, dus ik wilde precies doen wat hij deed. Dat is wat er gebeurde, en het was leuk om het plan precies zo uit te voeren als hij deed.”

Mark Bluman reed negenjarige Belgische merrie Noortje VD Windheuvel (v. Farfelu de Muze) naar een derde plaats in 24,67 seconden.

