McLain Ward: ‘Het was een ongelooflijke barrage van Sanne’

Sanne Thijssen won bij haar debuut op CHIO Rotterdam gelijk de vijfsterren Grote Prijs. En op wat voor manier. Met haar razendsnelle 15-jarige hengst Con Quidam RB (v.Quinar) reed ze als eerste in de barrage naar een toptijd van 33.10 seconden. Daar beten haar 14 concurrenten zich op stuk. Kim Emmen zorgde voor Oranje-girlpower met de derde plaats. Tussenin nestelde zich de Amerikaanse topruiter McLain Ward op 0.03 seconden achter Thijssen. “Het was een ongelooflijke barrage van Sanne”, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld vol lof.

“Het was mijn eerste keer dat ik hier rijd in Rotterdam. Beter kan gewoon niet. Ik had een hele snelle ronde en dacht dat anderen nog sneller zouden zijn. Mijn roll-back had sneller gekund omdat Con Quidam RB wel erg enthousiast was. Maar niemand was sneller”, kijkt Sanne terug.

Nummer 2 McLain Ward, Amerika’s beste ruiter en voormalig nummer 1 van de wereld, was vol lof over de prestaties van Sanne. “Ik dacht dat wordt heel moeilijk voor ons om Sanne te verslaan. Het was een ongelooflijke barrage van haar. Op de laatste hindernis nam ze alle risico’s en haar paard was werkelijk fantastisch. Mijn paard sprong ook geweldig. Soms kom je uit de ring en zeg je ik had dit of dat beter kunnen doen. Maar nu had ik dat niet. Sanne was ongelooflijk.”

‘Goede paarden nodig’

In 2016 werd Sanne Thijsen (22) uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Er volgden vele overwinningen in Grote Prijzen, meerdere titels bij de junioren en Young Riders en topprestaties op het EK Jeugd. Even was het stil in de loopbaan van Sanne die nu helemaal terug is aan de top. “Je hebt goede paarden nodig om op topniveau te kunnen presteren. Mijn toppaarden Ulena en Con Quidam RB waren er een tijdje uit door blessures. Ik had andere goede paarden, maar niet zo goed als Con Quidam. Ik was wat op zoek in mijn rijden en had wat up and downs. Toen kwam Con Quidam RB terug en daar profiteerde ik van in mijn rijden en ook de prestaties met de andere paarden werden beter. Daar haal ik de kracht uit en nu ben ik er weer helemaal.” Over Olympische aspiraties was Sanne voor de camera van de NOS duidelijk. ”Dat is niet reëel. Con Quidam RB is nu vijftien jaar oud en ik wil nog een paar jaar van hem genieten. De Olympische Spelen zouden echt te veel voor hem zijn.”

Goed seizoen voor Kim Emmen

Kim Emmen eindigde op een geweldige derde plaats met Jack van het Dennehof (v.Toulon). “Ik zag Sanne’s barragerit en ik dacht dat ga ik nooit niet sneller kunnen. Maar ik kwam toch wel aardig goed in de buurt. Dit was na Indoor Brabant met Jack mijn tweede vijfsterrenwedstrijd. Toen kreeg ik een fout in de Grote Prijs, die hebben we nu goedgemaakt”, lacht de amazone. Met Jack van het Dennehof is ze bezig aan een heel goed seizoen. “Mijn vriend Sean Cubbitt motiveert me om meer in het ritme te rijden. Sindsdien loopt het steeds beter. Ik heb ook drie hele goede zevenjarige paarden. Dus voor de toekomst zit het wel goed.” Op donderdag won Kim (26) met haar andere paard Warrior’s Glory (v.Warrior) al een internationale springrubriek in het Kralingse Bos.

Een tevreden bondscoach

Bondscoach Rob Ehrens is na de Grote Prijs en na de overwinning met TeamNL in de FEI Nations Cup op vrijdag duidelijk een tevreden man. “Een groot compliment voor Sanne en Kim. Dit was een barrage die van start tot finish fantastisch gereden is. Ik ben heel blij dat zowel Sanne als Kim dat barragerijden niet alleen te maken heeft met snelheid, maar dat het juist rijden met verstand is. Dan lijkt het heel makkelijk en je ziet dat de paarden het met veel plezier doen. Ik hou van een wedstrijd met veel foutlozen en goede sport. Dat hebben we vandaag gezien. Dus ik ben een gelukkige bondscoach.”

De resultaten met vier Nederlanders in de barrage (ook Jack Ansems en Gerben Morsink voor TeamNL) wat dat een mooie opsteker voor de springsport. “Wat we vandaag gezien hebben is dat er genoeg aan zit te komen. Het is goed dat er talent is en de ouderen niet altijd de kar hoeven te trekken. Zeker ook met het oog op het EK in september is het goed om nieuwe combinaties achter de hand te hebben.”

Uitslag Longines Grand Prix of Rotterdam, 1.60m

1. Sanne Thijssen – Con Quidam RB (v.Quinar), 0 – 0, 33.10 sec

2. McLain Ward – Contagious (v.Conagio), 0 – 0, 33.13 sec

3. Kim Emmen – Jack van het Dennehof (v.Toulon), 0 – 0, 33.52 sec

