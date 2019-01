McLain Ward: ‘Onmogelijk om onze paarden te beschermen tegen alle interacties’

De Amerikaanse topruiter McLain Ward neemt het op voor Harry Charles. De Britse jeugdruiter werd een week geleden zijn gouden medailles afgepakt nadat zijn paard Vivaldi du Dom op de Europese kampioenschappen in Fontainebleau positief was getest op lidocaïne. Ward: "Het is onmogelijk om onze paarden te beschermen tegen elke interactie. De stof heeft geen enkel farmacologische effect op het paard of verbetert zijn prestaties."

Het middel lidocaïne, een bestanddeel van huidcrème die huidkanker-patiënten gebruiken, staat op de lijst Controlled Medication, de lijst met medicijnen die wel worden gebruikt bij paarden, maar niet zijn toegestaan op wedstrijden. De stof zou op het paard van Harry Charles zijn terecht gekomen, toen hij geaaid werd door een huidkanker-patiënt.

‘Onschuldige en onbedoelde overdracht’

Vader Peter Charles liet een onderzoek instellen samen met de Jumping Riders Club en professor Thomas Tobin. Tobin stelde: “Gezien deze omstandigheden, de hoeveelheid en de werking van deze onschuldige en onbedoelde overdracht, kan het middel onmogelijk een nadelig effect hebben gehad.”

Geen invloed op prestaties

Via de social media heeft ook McLain Ward zich uitgesproken het geval van Harry Charles neemt het volledig op voor de jonge Brit. “Hoewel ik 100% achter de bescherming van onze paarden sta en achter ‘fair play’, is dit weer een duidelijk voorbeeld waarom we drempelwaarden moeten hebben voor stoffen waarmee onze paarden in contact kunnen komen. Stoffen die geen enkel farmacologische effect op het paard heeft of zijn prestaties verbetert. Het is onmogelijk om onze paarden tegen elke interactie.”

‘Verwoestend’

Ward vervolgt: “Natuurlijk staat de gezondheid en het welzijn van de paarden op de eerste plaats en ook het altijd streven naar fair play, maar we moeten ook beseffen dat de gevolgen persoonlijk en professioneel verwoestend kunnen zijn voor deze onschuldige ‘verantwoordelijke personen’.”

Bron Grandprix-replay/Facebook