Mclain Ward pakt zijn eerste Grand Prix overwinning van 2021 in Wellington

Mclain Ward verkeert al een tijdje in goede vorm en zet deze vorm aan het begin van 2021 gewoon door. De Amerikaan schreef zondag in Wellington de Nationale Grand Prix op zijn naam. Ward reed als enige starter dubbel foutloos en ging er met de hoofdprijs van 22.500 dollar vandoor.

Van de 30 starts konden vier combinaties alle balken in de lepels houden in het basisparcours. Naast Mclain Ward streden ook Erynn Ballard, Grace Debney en Nicholas Dello Joio in de barrage voor de winst. Het was echter enkel Ward die in de barrage hetzelfde kunstje kon herhalen. Met Catoki (v.Catoki) hield de ruiter de lei schoon en klokte de snelste tijd van 36.85 seconden.

Erynn Ballard zeer succesvol

Ward en Catoki liepen voorop in de ereronde en het was Ballard die het tweede beste resultaat neerzette. De amazone was het weekend sowieso al op dreef met een aantal top 3 klasseringen en een overwinning op zaterdag met de KWPN’er Harvester (v.Dakar VDL), gefokt door M. Snepvangers.

Voor de Grand Prix op zondag zadelde de amazone Kamilla D (v.Kashmir v. Schuttershof) en dit bleek een goede keuze. De combinatie zette een tijd neer van 36.99 seconden, maar moest wel vier strafpunten noteren. Een tweede plek was het uiteindelijke resultaat.

KWPN’er Gelvera

Grace Debney verscheen met Zarina de Vidau (v.Diamant de Semilly) in de barrage en moest eveneens vier strafpunten incasseren. De tijd van 37.13 seconden was goed voor de derde stek. Nicholas Dello Joio en de KWPN’er Gelvera (v.Quality Time TN), gefokt door Mts Stultiens uit Weert, konden ook de lei niet schoon houden en eindigden met vier strafpunten in 37.65 seconden als vierde.

Bron: Horses.nl