McLain Ward roept zijn land op tot eenheid

Het gebeurt niet vaak, een ruiter die naar buiten treedt met een politiek statement. McLain Ward doet dit nu wel. Op Facebook schrijft hij de frustratie over de politieke situatie in de Verenigde Staten van zich af. "Ik voel me echt bedroefd over de huidige staat van onze natie."

Geen partij

McLain Ward schrijft: “Als volk hebben we onze opvattingen over elkaar gebaseerd op extreme ideeën. De politieke en persoonlijke kloof is niet alleen verdiept, die kloof is verslechterd tot een toestand die werkelijk ontmoedigend is. De haat, het gebrek aan medeleven en empathie voor elkaar en de totale minachting voor onze medeburgers en de idealen van onze natie, het is een schande.”

Het is duidelijk dat Ward doelt op de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers. Toch kiest de topruiter niet echt partij: “Ik zou zeggen dat onze beide huidige politieke partijen niet langer velen van ons vertegenwoordigen. Ze racen als een op hol geslagen trein naar de extremen.”

Kritiek op Trump

McLain Ward uit wel kritiek op president Trump, maar zoekt daarbij naar bedekte termen. “Wat ons leiderschap betreft, kan ik de persoonlijkheid niet meer loskoppelen van de politiek en/of het beleid. Het maakt niet uit wat uw persoonlijke politieke opvattingen zijn, een land is een afspiegeling van zijn leider. Een echte leider moet verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk zijn voor zijn leiderschapskeuzes en de resultaten van die keuzes.”

Sterkere unie

Tot slot geeft McLain Ward een positief signaal door te stellen dat zijn land gedurende zijn hele bestaan steeds wegen heeft gevonden om één sterke natie te vormen. “Ik hoop dat wij als volk door deze tumultueuze tijd kunnen beseffen dat onze verschillen ons niet op zulke extreme manieren uit elkaar kunnen drijven. En dat we een manier moeten vinden om ons tot een sterkere unie te maken.”

Bron: Facebook