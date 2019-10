McLain Ward terug in Tryon en weer goud

Iets meer dan een jaar geleden won McLain Ward met het Amerikaanse team goud op de wereldruiterspelen in Tryon. Afgelopen weekend was de succesvolle Amerikaan weer terug om met Noche de Ronda (v. Quintender) de 5* Grand Prix te winnen. Ook de door wijlen Ad den Hartog gefokte Bull Run's Risen (v. Utopie) liep met Kristen VanderVeen weer in de prijzen, het paar werd derde.

De strijd in de twaalf man sterke barrage van de Grand Prix ging tussen Eugenio Garza Perez en McLain Ward. De Mexicaan Perez had op Armani SL Z (v. Asca Z) als voorlaatste een snelle tijd van 32,994 seconden neer gezet. Hij was hiermee bijna een seconde sneller dan Kristen VanderVeen die op dat moment de leiding in handen had met Bull Run’s Risen met 33,68 seconden.

Farrel VDL vierde

McLain Ward moest als laatste alles op alles zetten om met Noche de Ronda Perez voorbij te komen. Op de meet was de Amerikaan een tiende sneller. De terugkeer in Tryon leverde hem na een jaar weer de eerste plaats op. Perez werd tweede en Vanderveen derde. Op de vierde plek eindigde de tweede KWPN’er Farrel VDL (v. Cardento) onder Daniel Coyle.

Leading Lady Rider Award

Kristen VanderVeen die op alle dagen goed presteerde in Tryon met als belangrijkste resultaat de derde plaats in de Grand Prix met de dertienjarige Bull Run’s Risen, won de Leading Lady Rider Award. De Amerikaanse heeft het fokproduct van Ad den Hartog zo’n anderhalf jaar op stal. Dit jaar was ze al een keer zevende in de 5* Grand Prix van Saugerties NY en negende in de 5* GP van Ascona. Voor VanderVeen zaten de Duitsers Christian Hess en Kathryn Müller in het zadel.

Fasther derde in Sunday Classic

In de afsluitende ‘Sunday Classic’ heerste Bertram Allen met Lafayette Van Overis (v. Kashmir Van Schuttershof). In de barrage van de 1,50m-proef bleef hij de Amerikaanse amazones Ali Wolf met Casall (v. Casall) en Lillie Keenan op de KWPN’er Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) een seconde voor.

Keenan nam begin dit jaar de teugels van Fasther over van Bas Moerings. De negenjarige zoon van Vigo d’Arsouilles werd door vader Geert Moerings, fokker van het jaar 2019, gefokt.

