McLain Ward verdringt Harrie Smolders van tweede plek

Voor de tweede maand oprij voert Steve Guerdat de wereldranglijst voor de springruiters aan. McLain Ward is de nieuwe nummer twee ten koste van Harrie Smolders die als beste Nederlander nu op plaats drie staat. Onder de opvallende stijgers is Marc Houtzager die twaalf plaatsen klimt en nu op de 35ste plek staat.

McLain Ward is met een opmars bezig om Steve Guerdat van de eerste plek te verdringen. De Amerikaan verzamelde veel punten door zijn tweede plaats in de 4* Grand Prix van Wellington op Tradition de la Roque (v. Kannan). In de top tien stegen ook Daniel Deusser en Beezie Madden. Beiden gingen ze één plaats omhoog en staan nu vijfde en achtste. Harrie Smolders heeft in januari niet internationaal gestart, zijn laatste punten kwamen van Mechelen waar hij met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) derde in de wereldbekerwedstrijd werd.

Marc Houtzager maakte een flinke sprong in het klassement en staat nu 35ste. In Basel verzamelde de ruiter veel punten met de twee tweede plaatsen in de Grand Prix en in de wereldbeker op zijn eerste paard Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel). Ook de vijfde plaats in de Grand Prix van Amsterdam op Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) leverde punten op.

Ook Maikel van der Vleuten klom enkele plekken op de ranglijst en is nu 28ste. Maar Janika Sprunger maakte deze maand de grootste sprong. De Zwitserse steeg 46 plaatsen en is de top honderd binnen gekomen op plaats 68.

Bron Horses.nl