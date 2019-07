Mclain Ward wint 1,50m Spruce Meadows, en ook met Rapidash bij beste acht

Mclain Ward schreef gisteren op Spruce Meadows de hoofdrubriek op zijn naam. In de 1,50m direct-op-tijd proef was Ward meer dan twee seconden sneller dan de nummer twee. Met Rapidash (v.Chaqui Z) die de ruiter in maart dit jaar kocht, eindigde Ward ook in de top acht van het klassement.

Ward stuurde zijn Noche de Ronda (v.Quintender) super snel rond in 58,15 seconden en greep daarmee de overwinning. De Venezolaan Angel Karolyi en April Moon (v.Quinar) hadden 60,47 seconden nodig om het parcours te voltooien en mochten achter Ward plaatsnemen. Daniel Coyle en de KWPN’er Farrel VDL (v.Cardento) kwamen binnen in 61,17 en werden derde. Ward en Rapidash noteerden een foutloze ronde en eindigden met 63,94 als achtste in de 1,50m rubriek.

Bron: Horses.nl