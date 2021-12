McLain Wards gouden Clinta met pensioen

McLain Ward heeft gisteren aangekondigd zijn gouden medaille winnares van Tryon, Clinta (v. Clinton), met pensioen te sturen. De veertienjarige merrie kampte al lange tijd met een blessure. Ward: "Het is met enige teleurstelling dat ik moet aankondigen dat na een jaar van grote inspanningen om Clinta weer terug te brengen van een blessure in de sport, de beslissing is genomen om haar met pensioen te sturen."

Ward ontdekte de Oldenburgs gefokte Clinta op het CHIO Aken in 2017, en na zeven maanden onderhandelen met toenmalig eigenaar Paul Schockemöhle, kon Sagamore Farms begin 2018 de merrie voor Ward kopen. Het fokprodukt van Silke Harms kwam via Spanje en Groot-Brittannië in 2015 in handen van Oleksandr Onyshchenko. Een jaar jaar later kocht Schockemöhle de dochter van Clinton. Philip Rüping kreeg de merrie te rijden.

Grand Prix zeges

In maart 2018 reed McLain Ward zijn eerste internationale wedstrijd met Clinta en een maand later won het duo hun eerste Grand Prix, de 5* in New York. Daarna volgden nog meer belangrijke overwinningen zoals in Old Salem, Devon (Pennsylvania), Rotterdam en Aken.

Teamgoud

Ze werden dat jaar ook opgenomen in het Amerikaanse team voor de WEG in Tryon. Daar veroverden Ward en Clinta met het team goud en ze werden individueel vierde. Clinta sloot haar jaar af door derde te worden in de Rolex IJRC Top 10 Finale in Geneve.

Blessures

In het voor jaar van 2019 liep Clinta nog enkele wedstrijden en kwam daarna tot augustus 2020 niet meer in de ring. Ook vorig jaar kwam de merrie niet vaak in actie en ze liep haar laatste wedstrijd in oktober van dat jaar in Tryon. Belssureleed hield haar aan de kant.

Fokkerij

Nu Clinta met sportief pensioen gaat, zal ze haar carrière in de fokkerij voortzetten. “Haar eigenaren en ik kijken met veel verwachting uit naar het fokken met haar komend voorjaar,” schreef Ward op Facebook. Met Clinta wordt dan uitsluitend op natuurlijke wijze gefokt. “We gezamenlijk de beslissing genomen voor de ‘old-school benadering’ te kiezen en met Clinta natuurlijk te fokken en haar zelf nakomelingen te laten dragen en grootbrengen. We hopen dat haar competitieve instelling en reuzenhart ook in haar veulens komen en we geloven dat het ook zal zorgen voor een gelukkig en gezond pensioen voor de merrie die ons zoveel van zichzelf heeft gegeven.”

Bron Chronicle of the Horse/Facebook/Horses.nl