McLain Wards Noche de Ronda weer terug in topvorm

Ongeveer een jaar is de Oldenburgse merrie Noche de Ronda uit de roulatie geweest door een blessure. Maar gisteren bewees de dertienjarige dochter van Quintender weer helemaal terug te zijn. McLain Ward stuurde haar naar een knappe zege in de 5* 1,45m-rubriek op de openingsdag van de twaalfde week van het springfestival in Wellington. In de 5* 1,40 ging de zege naar de NMK-merrie Gouvernante VDL onder Darragh Kenny.

Halverwege de Twee Fasen-rubriek over 1,45m sprong McLain Ward op Noche de Ronda een snelle foutloze ronde in 30,81 seconden en die tijd bleef tot het eind staan. Ward: “Ze komt net terug van een blessure die ze vorig jaar opliep, en ze sprong goed, maar had hier en daar pech met vier fouten. Nu lijkt ze zich heel goed te voelen.” De dertienjarige merrie had dit voorjaar na een jaar wedstrijdpauze weer een aantal wedstrijden gesprongen in Wellington. “Het was een groot gemis dat ze vorig jaar niet in ons team zat, maar ze lijkt een goed jaar voor zich te hebben”, aldus de Amerikaan.

Andersson nipt tweede

Als voorlaatste combinatie pakte de Zweedse Petronella Andersson met Nithard Van De Peerdenhoeve (v. Zirocco Blue VDL) de tweede plaats. Andersson kwam dicht bij de tijd van Ward in de buurt, met 30,99 seconden was ze amper twee tiende langzamer. Karl Cook zette een goede ronde neer en vervolledigde de top drie door met Kalinka Van’t Zorgvliet (v. Thunder VD Zuuthoeve) een tijd van 31,77 seconden neer te zetten.

NMK-merrie Gouvernante VDL wint 5* 1,40m

In de vijf sterren 1,40m-rubriek was Darragh Kenny de beste met de voormalige NMK-kampioene Gouvernante VDL (v. Bacardi VDL). Met een tijd van 26,01 seconden was de Ier ruim een seconde sneller dan Marie Hecart op Alpha de Ternoire (v. Kashmir van Schuttershof). Conor Swail werd met Errol (v. Luidam) derde.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl/Persbericht WEF