Mechelen: Razendsnelle Schwizer nipt voor Smolders

In Mechelen werd vanmiddag de Last Chance 1,45m verreden en daarin was het Pius Schwizer die met de overwinning aan de haal ging. 14 combinaties schopten het tot de barrage en vanaf de eerste combinatie barstte de strijd los. De huidige nummer één van de FEI Wereldranglijst, Harrie Smolders, pakte een mooie podiumplaats in de rubriek.