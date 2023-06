Medailleregen voor Nederland op Wereldbekerwedstrijd Studentenruiters Luhmühlen

Het regende medailles voor het Nederlandse team tijdens de wereldbekerwedstrijd voor studentenruiters, die van 23 t/m 25 juni werd verreden op het Himmel und Heide terrein in Luhmühlen, Duitsland. In de landenwedstrijd won Nederland goud in het springen en zilver in het gecombineerde klassement. Individueel won Renee Speelman goud in het springen en behaalde Mylène Spaak de vierde prijs in het gecombineerde klassement.

Het Nederlandse team werd gevormd door Renee Speelman, Maud van Weeren en Mylène Spaak onder leiding van chef d’équipe Maaike Hofman. Shirley Scholten en Esther Charlotte Riemens reden mee als individuele ruiters. In totaal streden 45 ruiters uit vijftien verschillende landen om de kampioenstitels in zowel de dressuur, het springen als het gecombineerde klassement.

Uniek concept

Deze wedstrijden hebben een uniek concept: drie ruiters rijde tegen elkaar op hetzelfde (voor hen onbekende) paard en de ruiter met het beste resultaat gaat door naar de volgende ronde. Elke ruiter doet mee in zowel het springen als de dressuur. Er blijven uiteindelijk twee ruiters over in de finalerondes die op Prix St George niveau in de dressuur en 1.20m springen worden verreden.

Dubbel goud en zilver

Met Mylène in de tweede ronde dressuur en het gehele Nederlandse team in de tweede ronde springen begon het weekend goed. Na stijlvolle foutloze parcoursen wist Renee zich voor de springfinale te plaatsen waarbij ze goud won. Door tevens sterke rondes van Mylene (zevende prijs) en Maud (11e prijs) won Nederland de landenwedstrijd in het springen. In het gecombineerde klassement won het Nederlandse team zilver en greep Mylène individueel net naast het brons en nam een 4 e prijs mee naar huis. Mylène behaalde een 10 e prijs in de dressuur. Debutanten Shirley Scholten en Esther Charlotte Riemens vielen helaas net buiten de prijzen, maar met mooie rondes kunnen zij terugkijken op een succesvol debuut.

Onvergetelijke wedstrijd

Voor Renee was het een onvergetelijke wedstrijd: “Het was een super georganiseerde wedstrijd op een erg mooi terrein. De paarden die ik mocht rijden bij het springen waren allemaal fijne paarden, vooral de finalepaarden waarmee het parcours op tijd gereden werd waren heel gaaf. De sfeer was erg gezellig en ik heb een fantastisch weekend gehad.”

Bron: persbericht