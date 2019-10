Medium Tour valt ten prooi aan Georgia Tame, Hessel Hoekstra beste Nederlander

Op CSI Zwolle viel de eerste overwinning in de Medium Tour in de Britse handen van Georgia Tame. De amazone was in het direct-op-tijd parcours haar concullega's te snel af en voerde de complete buitenlandse top vijf aan. Hessel Hoekstra noteerde het beste Nederlandse resultaat en eindigde bovenin het klassement.

Tame stuurde haar Quintella (v.Sanvaro) razendsnel rond in 47.38 en was onverslaanbaar. Felix Hassmann stond met SL Brazonado (v.SL Baluarte) geruime tijd aan de leiding maar moest in Tame toch zijn meerdere erkennen. Hassmann werd met een tijd van 48.04 tweede.

Top van het klassement

Thaigo Ribas da Costa maakte de top drie compleet. Met Kinky van ’t Heike (v.Epleaser) klokte de Braziliaan een tijd van 48.65 en eindigde als derde. Ernesto Canseco werd met Pretty Little Liar (v.Indoctro) vierde voor Alonso Valdez Prado en Fresca (v.Carambole). Hessel Hoekstra zette het beste Nederlandse resultaat neer. De Nederlander kwam met Quincy (v.Quintender) door de finish in 52.73 seconden en pakte daarmee een zesde prijs. Sjaak Sleiderink (Ivan R) en Kim Emmen (Farah) tekenden voor de zevende en achtste prijs.

Bron: Horses.nl