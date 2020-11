Meer starts in GP’s op CSI4* en 5*-wedstrijden

De FEI nam tijdens hun teleconferentie van 18 november voor de springruiters een belangrijke beslissing. Het aantal starts in de Grand Prix' op 4*-wedstrijden wordt opgeschroefd tot 60 en op 5*-evenementen wordt het aantal 55. Als het aantal starts in Grand Prix' minder is dan 25, dan bestaat er nu de mogelijkheid voor ruiters om een tweede paard te rijden.

Tot nu was het aantal starts in 4* GP’s 55 en in 5* GP’s 50. De FEI besloot het aantal te verhogen met vijf combinaties. Ook mogen ruiters nu een tweede paard rijden in een 4* of 5* GP als er minder dan 25 combinaties op de startlijst staan.

Voorrang CSIO’s

Ook is tijdens de telefonische vergadering besloten om volgend jaar, net als dit jaar, voorrang te geven aan CSIO’s. Dus als een CSIO samenvalt met een ander CSI, geldt ook voor wedstrijden uit een circuit, dan gaat het CSIO voor. Dit is om nationale teams maximale kansen te bieden om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen van Tokio.

Bron FEI/World of Showjuming