Megan Laseur aan kop in Sentower Park

In de 1.40m twee-fase rubriek in Sentower Park ging de ochtendproef naar Megan Laseur. De amazone liet de concurrentie achter zich door foutloos over de finish te komen in een tijd van 31.58 seconden. Daarmee liet ze de Britse Millie Allan net achter zich.

Laseur reed de Numero Uno-zoon It’s A Walk In The Park (mv. Calvados). De 7-jarige ruin is de halfbroer van de goedgekeurde KWPN-hengst Etoulon VDL, gefokt bij fam. Sleutels. Millie Allen en Billie Jean SN (Cayado x Cardino) moest in een tijd van 31.67 seconden zich genoegen doen met de tweede plaats. Het podium werd compleet gemaakt door Jesse Luther en de KWPN’er Kruimel (Namelus x Mermus). Het duo eindigde in een tijd van 33.28 seconden.

Bron: Horsesnl