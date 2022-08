In Opglabbeek wordt dit weekend een CSI3* verreden. In de kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag is Meike Zwartjens met Twister de la Pomme (v. Darco) vijfde geworden. Een mooi resultaat voor de Nederlandse young rider.

De winst in de rubriek direct op tijd ging naar Tobias Meyer met Mia And Me-H (v. Thunder vd Zuuthoeve). Kars Bonhof was achtste met de KWPN-hengst Hernandez TN (v. Kannan).

Uitslag