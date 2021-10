Mel en Mans Thijsen tweede en vierde in 1,50m-rubriek Vilamoura

De 1,50m-hoofdrubriek van vandaag in Vilamoura werd zojuist afgesloten met een mooie tweede en vierde plaats voor Mel en Mans Thijssen. Mel stuurde Florida Balia NL (v. Bustique) naar de tweede plaats op 0,25 seconden achter winnaar Guy Williams met de KWPN'er Cicero II (v. Cicero Z). Broer Mans reed een mooie nulronde op Stal Thijssens eigen fokproduct Hello (v. Alano) en werd vierde.

Dertien van de veertien foutloze combinaties uit het basisparcours gingen in de barrage van start onder herfstachtige omstandigheden met regen en wind. Als zesde in de barrage liet Guy Williams zien hoe snel het kon gaan. De Brit stuurde de door Zuidema in het Drentse Linde gefokte Cicero II uiterst scherp en foutloos rond en zette de klokken stil op 30,99 seconden.

Mel Thijssen komt 0,25 te kort

Voor Mel Thijssen was het goed voorbeeld doet goed volgen. Direct na Williams reed de amazone de elfjarige merrie Florida Balia NL, gefokt door Dinand Noeverman en Maartje Lanooy, op een bijna identieke wijze rond. Alleen op de meet bleek ze 0,25 seconden op de Brit te kort te komen.

Mans Thijssen met eigen fokproduct

Achter de Italiaan Emanuele Camilli, die op de Chacco-Blue-zoon Chaccrouet een foutloze ronde in 32,69 seconden had geproduceerd, werd Mans Thijssen vierde. Hun eigen gefokte hengst Hello was hoog op de sprong en verloor op de laatste lijn iets tijd. Thijssen finishte in 33,16 seconden.

Breen met KWPN’er vijfde

Op de vijfde plek eindigde Trevor Breen met de in Groot-Brittannië gefokte KWPN’er Highland President (v. Clinton). De Ierse springruiter was de eerste die in de barrage foutloos bleef in een tijd van 33,31 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl