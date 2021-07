Mel Thijssen blijft Leopold van Asten net voor in 1.50m Ommen

De 1.50m hoofdrubriek op het CSI in Ommen leverde gisteren een spannende strijd op. De eerste kwalificatie voor de 3* Grote Prijs werd gewonnen door Mel Thijssen met Florida Balia NL (v. Bustique). Met een verschil van 0,06 seconden wist de amazone Leopold van Asten naar de tweede plaats te verwijzen. Harrie Wiering maakte de top drie compleet. Ook in andere rubrieken waren de Nederlanders succesvol.

In de 1.50m-proef, een Tabel A direct op tijd, had Leopold van Asten al vroeg een scherpe tijd neergezet met de Clearway-zoon VDL Groep Falco. De 70,62 seconden bleef bijna tot het einde van de rubriek staan. Direct na de sleeppauze kwam Harrie Wiering dicht bij. Hij stuurde EFS Top Contender (v. Lauriston) rond in 71,09 seconden.

0,06 seconden verschil

Niemand had rekening gehouden met Mel Thijssen. Zij kwam tegen het einde van de rubriek in de ring met de elfjarige merrie Florida Balia NL. Razendsnel reed ze de dochter van Bustique over het parcours en zette de kloken stil op 70,56 seconden, 0,06 sneller dan Leopold van Asten. Piet Raijmakers jr. deelde in het Oranje feestje met een vierde plek op Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte). Hij reed een tijd van 72,66 seconden.

Walker verslaat Michels nipt

In de Twee Fasen-rubriek over 1.40m was de Canadees Brian Walker op Cleopatra (v. Quickstar) de beste. Hij won in 36,40 seconden met minimaal verschil van Iris Michels met de Verdi TN-dochter Flora. Ook hier was het verschil 0,06 seconden, Michels klokte 36,54. Doron Kuipers met Hollywood VK (v. Berlin) en Sander Geerink op Jacobus S (v. Numero Uno) werden derde en vierde.

1.35m voor Schuttenbeld

Madée Schuttenbeld won met Piccolo R (v. Centauer Z) de 1,35m rubriek direct op tijd. Sven Peters werd tweede met Channel (v. Rascin). Ook hier was het verschil klein. Schuttenbeld klokte 63,99 seconden, Peters deed er 64,16 seconden over. Laila Guschmann uit Frankrijk werd derde met de KWPN’er Fresco Blue (v. Zirocco Blue VDL).

Hoekstra wint 1.30m

De dag in Ommen begon met een 1,30m-rubriek. De eerste vijf plaatsen waren voor de Nederlanders. Hessel Hoekstra won met Qstar (v. Quasimodo Z) voor Pim Mulder met Jaja (v. Zirocco Blue VDL) en Jessie Wiefferink op Giantum Kieni (v. Zambesi TN).

Klik hier voor alle uitslagen.

