Mel Thijssen derde in Villamoura

De 3* Grote Prijs van Villamoura, Portugal, was deze week prooi voor Française Juliette Faligot met Arqana de Riverland (v. Cornet Obolensky). Zij bleef haar landgenote Marie Demonte met de negenjarige Epona du Quesnoy (v. Ogrion des Champs) in de barrage zo'n 0,75 seconden voor. De derde plaats ging naar Mel Thijssen met For President (v. Numero Uno), die met haar klassering bijna 8.000 euro verdiende.

Mel Thijssen heeft For President, die door vader Leon en ook af en toe door zus Sanne is uitgebracht – sinds begin dit jaar onder het zadel in de wedstrijden. Na Opglabbeek is het duo nu aan hun derde week in Portugal bezig. De derde plaats in deze Grote Prijs is het beste resultaat tot nog toe. Broer Mans Thijssen deed ook goede zaken. Hij reed met Hello (v. Alano) een wat rustiger – maar ook foutloos – barragerondje en werd vijfde. Ook nog goed voor een fijn bedrag van dik 3.600 euro.

Uitslag

Bron: Horses.nl