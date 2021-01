Mel Thijssen en Johnny Pals twee en drie in 1,35m Vilamoura

In de laatste rit van de barrage van de 3* 1,35m in Vilamoura verstoorde zojuist thuisruiter Duarte Seabra een Nederlands feestje. De Portugees verpulverde met Casquido 4 (v. Casall) de leidende tijd van Mel Thijssen met Isaac (v. Napels). Als voorlaatste had Johnny Pals zich met de AES-hengst Excentriek (v. Ustinov) direct achter Thijssen genesteld. De Nederlanders werden door Seabra naar de tweede en derde plek verwezen.