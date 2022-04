Mel Thijssen is met Florida Balia NL negen Duitse ruiters de baas in jachtspringen

De Nederlanders waren gisteravond zeer snel in de Messe Halle in Leipzig. Bram Chardon klopte met overmacht titelverdediger Boyd Exell in het mennen. Even daarvoor was Mel Thijssen negen Duitse snelheidsspecialisten te vlug af in het jachtspringen in de 3*-tour. De Limburgse amazone stuurde Florida Balia NL (v. Bustique) onverschrokken naar de zege.

In het spectaculaire jachtspringen over een parcours van 1,45m was veel strijd die tegen het einde van de rubriek beslist werd door Mel Thijssen. De amazone stuurde haar twaalfjarige merrie Florida Balia NL, gefokt door Dinant Noeverman en Maartje Lanooy, snel en foutloos rond in een tijd van 55,74 seconden. Ze verwees Mario Stevens naar de tweede plek die net voor haar met de Balou du Rouet-dochter Botakara OLD 56,48 seconden op de klokken had gezet.

Direct na Thijssen ging de Duitser Rene Dittmer vol in de aanval met de KWPN’er Farrero (v. Boss). Maar Dittmer kwam met 56,17 seconden toch nog bijna een halve seconde te kort en werd hiermee tweede. Ook snelheidsspecialist David Will haalde alles uit zijn paard Quentucky Jolly (v. Nirvana V). Hij was met 53,83 wel de snelste van het veld, maar de achttienjarige ruin tikte onderweg een balk uit de lepels. Het leverde de Duitser drie strafseconden op en met een tijd van 56,83 seconden de vierde plek. De Duitse springruiters bezetten ook de plaatsen vijf tot en met tien.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl