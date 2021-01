Mel Thijssen met Tyson’s Lady Lux Z op kop in Vilamoura

Ook de tweede dag van de Vilamoura Atlantic Tour in Portugal stond in het teken van de jonge springpaarden. Bij de zevenjarigen ging de zege naar Mel Thijssen met de door de familie Thijssen en Santvoort gefokte Tyson's Lady Lux Z (Tyson x Lux Z). Anouk de Ruijter was de tweede Nederlandse in de top vijf. Ze werd met Jolie (Canabis Z x Manhattan) vierde.