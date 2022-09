Mel Thijssen razendsnel naar zege in 1.45m Longines Rankingproef

Voor Mel Thijssen is een LR proef winnen tegenwoordig ook geen speciale gelegenheid meer want dat doet ze nu al geruime tijd met de regelmaat van de klok. Zo ook in het 1.45m op tijd in Kronenberg waar ze met Florida Balia NL (v.Bustique) iedereen ruimschoots te vlug af was. Op royale achterstand werd Mouda Zeyada met Katia (v.Emerald) tweede en op de derde plaats kwam Marco Kutscher met Carriado (v.Carrico).

6375 was er te winnen voor de beste in deze rubriek en dat was dus Mel Thijssen. Joey Alberti reed Baltic Love (v.Balou Du Rouet) naar de 12e plek en ook voor Michel Hendrix lag er nog een prijsje klaar met zijn bijna altijd pattent springende Hendrick’s HX (v.Bustique), hij werd 14e.

Uitslag