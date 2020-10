Mel Thijssen snelt naar derde plaats in Vilamoura

Op de eerste dag van de 3*-wedstrijd in het Portugese Vilamoura is Mel Thijssen met Enrique (v. Tangelo vd Zuuthoeve) derde geworden in de 1,40m-rubriek. De Limburgse amazone kwam een dikke seconde te kort op de twee Britten Adrian Whiteway en Laura Renwick, beide op KWPN'ers. Whiteway won met Anytime II (v. Nathos R) en Renwick met Enrique's halbroer Bintang II, ook van Tangelo vd Zuuthoeve.