Mel Thijssen snelt op Florida Balia NL naar zege in 1,45m Herning

De 1,45m-rubriek over twee rondes vanmorgen in Herning, was sterke rubriek met een overtuigende winnares: Mel Thijssen en haar twaalfjarige KWPN-merrie Florida Balia NL (v. Bustique). Thijssen was maar liefst drie seconden sneller dan de nummer twee, Hannes Symons op Alana Hero Z (v. Aganix du Seigneur).