Mel Thijssens Holliewood tweede onder Sweetnam in nationale GP Wellington

Shane Sweetnam is de nieuwe ruiter van Holliewood die eind november van Stal Thijssen naar Amerika ging. De negenjarige dochter van Nabab de Reve, gefokt door E. Baeten, liep onder Mel Thijssen op 3*-niveau. Gisteren werd Sweetnam met Holliewood tweede in de nationale 1,45m-Grote Prijs in Wellington. Samen met Santiago Lambre en Easy Girl was het paar de enige die dubbel nul bleef.

De Triple S Group in Amerika schafte eind november de negenjarige Holliewood aan en hiermee nam Shane Sweetnam de teugels over van Mel Thijssen. In Wellington was het nieuwe paar al een keer actief op nationaal 1,40-1,45m niveau. Deze week kwam Sweetnam in actie in een 1,40m-rubriek waarin hij achtste werd. Gisteravond werd het een tweede plek in de Grote Prijs over 1,45m.

Lambre en Sweetnam enige foutlozen

In de tien man sterke barrage had Santiago Lambre met de Oldenburgse merrie Easy Girl (v. Conthargos) al vroeg een snelle foutloze ronde neergezet in 37,66 seconden. De Mexicaan stond zijn leidende positie ook niet meer af. Shane Sweetnam was de tweede met een nul ronde op Holliewood, maar met zijn tijd van 39,50 seconden kwam de Ier ruim te kort en werd tweede. Lambre pakte ook nog de derde plaats op Comtess 202 (v. Comme il faut) met vier strafpunten. Op de vierde plaats eindigde de BWP-hengst Iceman de Muze (v. Erco van t Roosakker) onder Elli Yeager. De hengst was een paar jaar geleden in Nederland in de sport onder Mischa Everse.

