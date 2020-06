Merries in de sport: Qerly Chin

De lijst van BWP-merriestammen in de top 2000 wordt aangevoerd door BWP-stam 34, de stam van Qerly Chin (Chin Chin x Pachat II). Gefokt bij Joris de Brabander waar de merrie ook wel bekend staat als de aanvoerder van de De Muze stam. Zelf presteerde de merrie op het hoogste niveau met Christophe Barbeau en staat te boek als moeder van talloze GP-paarden.

Qerly Chin stamt af van een stam waarvan moeder Kerly (v Pachat II) evenals overgrootmoeder Goya (v. Fleuri du Manoir) op hoog niveau hebben gelopen. Kerly werd door De Brabander gekruist met de hengst Chin Chin (Constant x Farnesse) en in 1993 kwam Qerly Chin op de wereld. Vanaf het eerste veulen was het raak toen de merrie gekruist werd met Nabab de Reve en het Grand Prix paard Merveille de Muze produceerde.

Narcotique de Muze

In 1997 bracht Qerly Chin via embryotransfer de Darco-merrie Narcotique de Muze II. Onder Olympische kampioen Eric Lamaze liep het paard op 1.60 niveau. Narcotique de Muze II heeft tijdens haar sportcarrière meerdere Grand Prix nakomelingen gebracht via embryotransfer. De goedgekeurde hengsten Querlybet Hero (v.Baloubet du Rouet), Gaillard de la Pomme (v Nabab de Reve), Giovani de la Pomme (v. Shindler de Muze) en Quel Hero de Muze (v. Power Light) komen allemaal uit Narcotique de Muze II. Halfzus Narcotique de Muze IV (v. Quidam de Revel) bracht het er ook goed vanaf als sportpaard en fokmerrie met de nakomelingen Jenson van t’ Meulenhof (v. Vagabond de la Pomme) en Iron Lady van t’ Meulenhof (v. Parco).

Werly Chin de Muze

Qerly Chin werd in 1998 weer met Nabab de Reve gekruist wat resulteerde in de geboorte van Werly Chin de Muze. Deze vos- merrie sprong met Angelique von Essen en Robert Davenport op 1.60m niveau en staat te boek als moeder van drie 1.60m paarden. De For Pleasure- dochter Derly Chin de Muze sprong met Eric Lamaze op het hoogste niveau en ook deze merrie heeft zich al bewezen als kwaliteitsvolle fokmerrie met Eldorado van de Zeshoek-nakomeling Killer Queen. Killer Queen schreef begin dit jaar de Global Champions tour Grand Prix op naam onder vaste ruiter Daniel Deusser.

Sport en fokkerij

De lijst van succesvolle nakomelingen van Qerly Chin gaat door en daar is Exquis Walnut de Muze één van. De Nabab de Reve- dochter sprong met Harrie Smolders op hoogste niveau met een zege in de 5* 1.60m Grand Prix van San Patrignano. Als fokmerrie liet Walnut de Muze opnieuw haar kwaliteit zien met de goedgekeurde-hengsten I’m Special de Muze (v. Emerald van t’ Ruytershof) en Falaise de Muze (v.Wandor van de Mispelaere). Kortom Qerly Chin haar kwaliteit als sportpaard én fokmerrie is niet te ontkennen in de Belgische fokkerij.

Bron: Horsesnl