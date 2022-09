Merrieveulen wereldkampioene DSP Alice overleden

Op social media maakte Simone Blum gisteren bekend dat haar eigen gefokte merrieveulen Calice uit DSP Alice (v. Askari) is overleden. Een maand na de geboorte bezweek het veulen aan een longontsteking. De zoveelste tegenslag voor de amazone die in Tryon wereldkampioen werd met Alice. Een verdrietige Blum: "Je hebt gevochten maar helaas de strijd verloren."

Sinds de Wereldruiterspelen in de VS vier jaar geleden, liep het allemaal op rolletjes voor Simone Blum. Tot ieders verrassing had de 29-jarige amazone samen met haar DSP Alice in Tryon het individuele goud gewonnen. Niet lang daarna stapte ze in het huwelijksbootje en begin 2020 werd haar dochter Hannah geboren.

Blessure DSP Alice

Eind 2020 hield het geluk op voor Blum. Alice raakte geblesseerd aan haar rug, het paard werd geopereerd en Blum moest de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan. Vorig jaar werden de wedstrijdpaarden Cool Hill en Cecile verkocht. En met de verkoop van haar twee paarden voor het hoogste niveau, kwam er ook een noodgedwongen pauze in de topsport.

Tweede dode veulen

Maar er was ook nieuwe hoop door de veulens die ze zelf had gefokt. In juni kwam het eerste vreselijke nieuws: een zelf gefokt merrieveulen van DSP Cellvista en Conthargos stierf een maand na de geboorte aan longontsteking. En nu ook het merrieveulen Calice van DSP Alice. De wanhoop is begrijpelijk.

Bron Springreiter.de