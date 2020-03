Meteor-Preis voor oud Olympiër Sönke Sönksen

Sinds 2008 wordt de Holstein Masters Meteor-Preis eenmaal per jaar uitgereikt aan 'bijzondere persoonlijkheden in de paardensport en fokkerij'. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een sculptuur van het legendarische springpaard Meteor van Fritz Thiedemann. Dit jaar gaat de prijs naar Sönke Sönksen, voormalig lid van het Duitse springteam.

De inmiddels 82-jarige in Holstein geboren Sönke Sönksen was al op jonge leeftijd een succesvolle springruiter in Duitsland. Toen hij veertien was won hij al een rubriek op het CHIO in Aken en in Hamburg. Sönksen won zijn eerste medaille in 1975, individueel brons op de Europese kampioenschappen en met het team werd het goud. Een jaar later was hij lid van het Duitse team op de Olympische Spelen in Montreal. Hier won het team zilver.

In 1978 won Sönksen ook het nationale kampioenschap. Zijn grootste successen behaalde hij met de Ierse schimmel Kwept (v. Nordlys xx). Na zijn sportcarrière werd hij trainer naast Herbert Meyer bij het DOKR, deze functie vervulde hij van 1992 tot 2001. Hij was ongeveer 50 keer chef d’equipe van het Duitse team.

Sönke Sönksen won eerder al het gouden ‘Deutsche Reiterkreuz’ en de ‘Friedensreiterpreis’. Nu wordt hij geëerd met de Meteor-Preis. De initiatiefnemer van de prijs, uitgever Peter Rathmann, rechtvaardigde de keuze van de jury: “Sönke Sönksen is een geboren en getogen Holsteiner. Hij is altijd een betrouwbare teamleider geweest en heeft niet alleen vakkundig voor onze beste ruiters over de hele wereld gezorgd, maar ook persoonlijk. Met de Meteor-Preis willen we bijzondere persoonlijkheden in de paardensport en fokkerij eren – Sönke Sönksen is daar een van!”

Bron St.Georg